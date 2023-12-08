Боєприпаси і багато чого іншого: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги

Міністерство оборони Німеччини виділило Україні боєприпаси, безпілотники і багато чого іншого.

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Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, pixabay

Німеччина передає Україні новий великий пакет військової допомоги. Про це заявили на сайті німецького уряду.

Міністерство оборони Німеччини виділило Україні боєприпаси, безпілотники і багато чого іншого.

У пакет допомоги увійшли:

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250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (із запасів Бундесверу та промислових запасів);

розвідувальний комплекс LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (раніше було 142);

шість прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235);

8 вантажівок Zetros (було 224);

100 000 аптечок (раніше було 400 000);

медичні засоби;

70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.

Військова допомога Україні від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про те, що США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні. Таку заяву він зробив після того, як Адміністрація Байдена оголосила про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні.

Водночас ЗМІ повідомляли про те, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Конгрес США так і не ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги. Експерт Андрій Золотарьов розповів про наслідки зупинки допомоги від США. У разі затягування допомоги від США, на Україну може чекати падіння курсу гривні та згортання багатьох соціальних програм на державному та місцевому рівнях.

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