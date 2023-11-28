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"Використовують приманку": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Бахмутом

Юлія Закрепа
28 листопада 2023, 18:47
На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи, іноді відпрацьовують по своїх же позиціях.
'Використовують приманку': у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Бахмутом
Ситуація на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що російські окупанти на Бахмутському напрямку використовують власні підрозділи як приманку.

"На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи. Є випадки, коли противник відпрацьовує по своїх же позиціях. Таке відбувається, коли ми заходимо на вогневий рубіж, який ворог утримував, і окупанти можуть завдати артилерійське ураження і по своїх, і по українських захисниках. Також ми спостерігали, як ворог використовував свої підрозділи як приманку. Тобто вони виманювали наші сили на себе. Після того, як наші хлопці заходили на ворожі позиції, противник починав застосовувати артилерію. Тобто росіяни навмисно знищували своїх вояків, щоб завдати удару по ЗСУ", - пояснив Калашніков в ефірі "Еспресо".

За його словами, зараз ворог намагається атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.

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"Тривають важкі бої, ворог застосовує артилерію й авіацію. Погодні умови диктують тактику інтенсивності боїв біля Бахмута", - додав Калашніков.

Нагадаємо, що в ISW розкрили, яку тактику застосували ЗСУ під Бахмутом. Російські джерела стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв’язок в окупованих територіях.

ЗСУ націлилися на Бахмут І Мелітополь. Підрозділи українських ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

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