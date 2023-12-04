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Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім"

Яна Ставська
4 грудня 2023, 20:17
У штурмах ворог залучає велику кількість особового складу.
Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку 'відклала на потім'
Росія наступає на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупанти зменшили використання бронетехніки для штурмів на Бахмутському напрямку і кидають у бій піхоту, розповів в ефірі Еспресо прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

При цьому усі штурмові дії росіяни здійснюють за підтримки великої кількості особового складу.

"В цілому окупанти намагаються тиснути на наші позиції піхотними підрозділами. Через погіршення погодних умов окупанти почали менше використовувати важку бронетехніку", - зазначив Бородін.

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За його словами, ворог працює танками з закритих вогневих позицій.

"Тому бронетехніка не є основною проблемою. Скоріше кількість та масованість піхотних наступів росіян є проблемою, ніж використання ними бронетехніки", - пояснив боєць.

Прес-офіцер 3-ї ОШБ наголосив, що окупанти продовжують проводити штурмові дії за допомогою авіації та артилерії

"Поки будуть складні погодні умови, я думаю, кардинальної зміни в їхніх атаках не буде. Тобто, взимку навряд чи вони будуть активно використовувати техніку для штурмових дій. Окупанти й далі будуть проводити штурмові дії за підтримки авіації, артилерії та дронів", - додав він.

Ситуація на фронті

Останніми днями російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій, зокрема на Сході. Екс-командир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін вважає, що наступальні дії РФ будуть і на Авдіївському, і на Куп‘янському, і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж.

В цілому, за спостереженнями Інституту вивчення війни, росіяни просунулися на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

За словами екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, війна в Україні зараз не в глухому куті, а в патовій ситуації, з якої є вихід. Масове використання ракет дальністю до 500 км дозволить українцям у дуже стислі терміни звільнити окупований Крим, сказав він.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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