Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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Росіяни змінюють тактику на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що зараз російські окупанти під Бахмутом хочуть скувати українських військових, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок.

Однак, за словами експерта, росіянам не вдасться здійснити цей підступний план, а також досягнути "оперативних успіхів".

"Вже кілька місяців бойові дії там йдуть приблизно так: ми атакуємо і просуваємось, потім ворог починає контратакувати, потім по новій", - зазначив експерт в інтерв'ю для РБК-Україна. відео дня

Додамо, за даними Генштабу, за минулу добу на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, але українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом. Росіяни хочуть прорвати оборону наших військ, начиняючи власну техніку вибухівкою, щоб завдати якоїсь шкоди нашим силам.

У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Бахмутом. На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи, іноді відпрацьовують по своїх же позиціях.

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