Іскандери біля кордону: в ВП заявили, що РФ тримає потужне наступальне угруповання навколо України

В ОП заявили, що РФ тримає потужне наступальне угруповання навколо України / Reuters

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Після осінніх навчань вся бойова техніка залишилася поблизу кордонів, заявив заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

В інтерв'ю для Military Times, яке цитує в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України, Машовець розповів, що в другій половині 2021 року російські війська провели комплекс командно-штабних навчань біля кордону України. Після їх завершення в місця постійної дислокації повернувся тільки особовий склад. Бойова та інша військова техніка, така як танки, бойові машини і ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України.

Машовець підкреслив, що Росія не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України і всього західного суспільства.

"Росія своїми діями і збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не тільки має військовий конфлікт з Російською Федерацією на своїх територіях, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", - заявив він.

Машовець також прокоментував застосування безпілотника "Байрактар" на Донбасі, заявивши, що він показав ефективність не тільки для розвідки.

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"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому", - додав Машовець.

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видання The Washington Post 30 жовтня опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксовано перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.

У Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.

Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати матеріали Politico і заявив, що передислокація військ на території РФ є внутрішньою справою росіян.

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