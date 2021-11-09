РФ перекидає танки та самохідки на кордон України - Bloomberg

Батальйон Т-80У переводять на полігон у Воронезькій області.
Біля кордонів України спостерігачі фіксують нові переміщення російських військ. У Воронезьку область РФ перекинули танковий підрозділ.
Як пише Bloomberg з посиланням на британське військове джерело Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області.
Свіжий відеозапис з армійськими підрозділами РФ на кордоні України з'явився 7 листопада. Експерти не виключають, що з'єднання прямували на полігон Погоново за 250 км від України. Раніше навесні туди ж були перекинуті додаткові військові сили РФ, що викликало стурбованість європейського співтовариства.
Крім того, раніше британці також повідомляли про розгортання танків і самохідної артилерії з однієї і тієї ж російської дивізії в Брянській і Курській областях поруч з північним кордоном України.
Підкреслюється, що на відміну від весняного розгортання військ, концентрація в листопаді відбувається приховано, часто – вночі і за допомогою елітних наземних підрозділів.
У Janes додали, що ці дії спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.
Перекидання військ РФ на кордон України
Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.
У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.
Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.
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