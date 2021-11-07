Зникне популярний продукт: в Україні можуть заборонити продаж грибів

Продавати можна буде гриби, що вирощені промислово / Фото ua.depositphotos.com

В Україні можуть заборонити продаж грибів на ринках. Реалізовувати можна буде лише ті гриби, які вирощено промисловим способом.

Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 листопада.

Ініціатором документу став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з головою Комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Миколою Сольським. Також у розробці законопроекту брали участь деякі нардепи.

На думку авторів, заборона на продаж грибів необхідна для гармонізації законодавства у сфері обігу, безпеки та якості харчових продуктів відповідно до норм Євросоюзу.

Так, було вирішено вилучити із законопроекту норму, відповідно до якої на агропромислових ринках можна було продавати подібну продукцію після її дослідження державним інспектором або акредитованою лабораторією. Нинішній варіант законопроекту передбачає лише обстеження продукції в акредитованій лабораторії на ринку.

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Як повідомляв Главред, в Закарпатській області потрапила в лікарню 20-річна дівчина, яка поїла мухоморів. Через отруєння грибами у неї з'явилася слабкість, судоми і запаморочення. Швидку викликав її хлопець, який сказав, що вони вирішили поїсти мухоморів, щоби побачити галюцинації.

У Чернівецькій області ціла родина потрапила до лікарні через отруєння грибами.

Постраждалі - з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували та з'їли. Після цього у людей погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом "отруєння грибами".

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