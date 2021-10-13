УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

На Харківщині пенсіонерка з'їла гриби та померла

13 октября 2021, 10:13
Прослушать новость
Остановить

73-річна жінка їла смажені дикорослі гриби. Вона ідентифікувала їх як рядовку. Ці гриби відносяться до розряду умовно їстівних.

Гриб
На Харківщині жінка отруїлася грибами і померла / ua.depositphotos.com

За останній тиждень у Харківській області зафіксували два випадки отруєнь грибами. Один з них закінчився летально - померла 73-річна жінка. Всього з початку грибного сезону через вживання дикорослих грибів постраждали сім жителів регіону, зокрема і підліток.

Як повідомили у Харківському облцентрі контролю і профілактики хвороб МОЗ, пенсіонерка, яка жила в Харківському районі, їла смажені дикорослі гриби, які попередньо відварила. Жінка ідентифікувала їх як рядовку - ці гриби належать до розряду умовно їстівних.

Перші симптоми отруєння у пенсіонерки з'явилися вже за шість годин. Жінка скаржилася на нудоту, блювоту, загальну слабкість і диспепсичні розлади. Її госпіталізували в обласну лікарню. Вона померла на п'яту добу.

Станом на 12 жовтня в цьому ж медзакладі у важкому стані перебував ще один пацієнт – житель Чугуївського району. Чоловік отруївся смаженими зеленушками.

Читайте такжеУ Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала супом з грибамиДовідка. Рядовка (Tricholoma) - рід грибів порядку агарикові (Agaricales). Мають велику кількість видів, ростуть по всьому світу зазвичай в лісах, оскільки утворюють симбіоз з деревами. Отримали свою назву, оскільки ростуть лише групами, поодинці їх знайти неможливо. Зовнішні ознаки досить мінливі. Зокрема, рядовки трохи схожі на гриби сморчки, лише у останніх хвиляста поверхня нагадує волоський горіх з глибокими пазухами. У рядовок м'якоть ламка з приємним грибним запахом, ніжка малинова або бура.

Реклама

Існує рядовка як отруйна, так і їстівна. До Червоної книги України занесено два види: рядовка величезна і опенькоподібна.

Зеленушка (лат. Tricholoma equestre) - гриб роду Трихолома (рядовка) родини рядовкових. Свою назву отримав за зелене забарвлення, що зберігається навіть після варіння.

Отруєння грибами

У МОЗ України попередили, що отруєння грибами є одним з найважчих серед харчових отруєнь. Більшість випадків інтоксикації відбувається через те, що визначити, їстівний гриб чи ні, вкрай важко. В Україні їстівних видів - до п'ятиста, а неїстівних і отруйних - близько двох тисяч. Часом їх дуже легко переплутати.

Надійний спосіб повністю убезпечити себе від отруєння — повністю відмовитися від вживання грибів, вирощених непромисловим способом.

Важливо знати! Очищення або приготування грибів не знешкоджує токсини.

Симптоми отруєння грибами

Симптоми отруєння можуть виникати як через 20 хвилин, так і впродовж декількох годин після вживання грибів. Це:

  • різкий біль в животі;
  • блювота;
  • діарея;
  • порушення свідомості та зору;
  • рясне слиновиділення;
  • галюцинації, судоми.

Як повідомляв Главред, лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновниця Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла, які гриби їсти і як правильно це робити, щоб отримати максимум користі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області ціла родина потрапила до лікарні через отруєння грибами.

Постраждалі - з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували та з'їли. Після цього у людей погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом "отруєння грибами".

viber
Харківська область гриби новини України новини Харківщини
Зараз ви переглядаєте новину «На Харківщині пенсіонерка з'їла гриби та померла». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ Кремлівський алкоголік почав "пропивати" території УзбекистануКремлівський алкоголік почав "пропивати" території Узбекистану Зірка "Службового роману" померла від коронавірусуЗірка "Службового роману" померла від коронавірусу Меню на Покров Пресвятої Богородиці: що потрібно готуватиМеню на Покров Пресвятої Богородиці: що потрібно готувати

Последние новости

17:47

Ніні Матвієнко - 74 роки: хто привітав, що подарувала донька, та яку мрію здійснила співачка

17:44

Скільки зберігається імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус - відповідь учених

17:33

"У мене немає карантину": у маршрутці Харкова посварилися поліцейський, водій і пасажири Видео

17:20

На Україну насувається небезпечний смог: коли чекати Видео

17:05

Доглядали старші діти у віці 5 і 7 років: у Мукачеві мати забула про хворе немовля

Реклама
17:04

Автори проекту "Звуки міста" анонсували старт екскурсій у дворі офісу Кримської платформи

16:41

Тепло за розкладом: що чекає на українців у новому опалювальному сезоні

16:30

Метадон у крові Полякова: що відомо про наркотик, який знайшли в організмі депутата Видео

16:17

Шантаж Європи через ПП-2: в ЄС чекають на удар по Газпрому у відповідь на "закрутку вентиля" Видео

16:04

"Батько наш Бандера, Україна мати!": українські школярі влаштували флешмоб у TikTok

15:51

Коли Казанська Осіння 2021: дата, традиції і заборони дня, пора весіль, молитва

15:48

Аліна Гросу злякала фанатів змінами в зовнішності: "Шок-контент!"

15:15

Хвороба Альцгеймера: риса особистості, яка вдвічі збільшує ризик розумового занепаду Видео

15:01

Українцям влаштують "карантинні рейди": кого і як перевірятимуть

15:00

Гороскоп на 14 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або тривожні сни Видео

14:54

Як підтвердити стаж, якщо втратив трудову: у Пенсійному фонді відповіли

14:54

Дочка Заворотнюк в одному халатику показала безкінечні ніжки

14:47

COVID-19 наступає на Україну: чотири регіони наближаються до режиму жорсткого карантину Видео

14:45

Симптоми пневмонії: за кольором шкіри можна визначити, наскільки все серйозно Видео

13:57

Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята

Реклама
13:40

Реєстрація на WhiteBIT: швидко не означає небезпечно

13:34

"Ми своїх не кидаємо": Кулеба розповів, як Україна звільнятиме Саакашвілі

13:31

Без тесту або COVID-сертифіката не поїдеш: Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів Видео

13:27

Кількість страхових звернень за медичною допомогою у вересні зросла на 20% новости компании

12:55

Як визначити, пільги або субсидія вигідні в опалювальний сезон - відповідь фахівців

12:50

Заспана Настя Каменських засвітила "верблюжу лапку" в облягаючих трениках

12:43

У Наді Дорофєєвої видалили пухлину: співачка вперше показала шрам на грудях

12:27

Навакцинованих українців відсторонять від роботи: у МОЗ нагадали професії і озвучили терміни

12:21

"Гойдалки" Кремля щодо діалогу з Києвом: в МЗС оголосили про очікування зустрічі Зеленського і Путіна Видео

11:52

Готові стати на коліна: під Києвом школярі на камеру заспівали гімн Росії, а потім вибачилися Видео

11:48

Солістка групи Go_A Катерина Павленко блиснула пружними принадами в мокрому купальнику

11:45

В Україні на 20% зросте податок на нерухомість: коли і чому

11:23

Вчені назвали 6 регіонів України з найбільш загрозливою ситуацією на тлі COVID-19 Видео

11:12

"Садист, самодур, хабарник": що відомо про копа, якого підозрюють у зґвалтуванні вагітної на Полтавщині Видео

10:53

"Вдарив відразу шість разів": у Києві чоловік з битою напав на жінку з дитиною

10:23

Комаровський розповів, чи потрібно обов'язково викликати "швидку" при високому тиску

10:13

На Харківщині пенсіонерка з'їла гриби та померла Видео

10:13

Хвиля COVID-19 і більше 20 тисяч заражень: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні Видео

09:17

Канікули в школах можуть початися на тиждень раніше - МОЗ Видео

09:06

Кабмін закриє багато відділень Ощадбанку: у Мінфіні назвали причину

Реклама
08:51

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята, що не можна робити в цей день, прикмети

08:41

"Стріляли у відповідь": під Києвом п'яний чоловік з вилами напав на поліцейських

08:40

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

08:23

Жертвами стали майже 500 пацієнтів: в Україні різко зросла летальність від COVID-19 за добу Видео

08:01

"Перемога" не сталася: чому поки рано проводити зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" мнение

07:43

Україна опиниться в полоні дощу й туману: синоптик уточнив прогноз погоди на 13 жовтня Видео

06:59

Відлуння Кагарлика: на Полтавщині копа підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки Видео

06:56

Стаття Медведєва констатує: у Кремлі Зеленського тепер ненавидять мнение

06:02

Модний осінній манікюр 2021, який втамує спрагу безтурботного життя Фото

05:38

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять