На Харківщині пенсіонерка з'їла гриби та померла

На Харківщині жінка отруїлася грибами і померла / ua.depositphotos.com

За останній тиждень у Харківській області зафіксували два випадки отруєнь грибами. Один з них закінчився летально - померла 73-річна жінка. Всього з початку грибного сезону через вживання дикорослих грибів постраждали сім жителів регіону, зокрема і підліток.

Як повідомили у Харківському облцентрі контролю і профілактики хвороб МОЗ, пенсіонерка, яка жила в Харківському районі, їла смажені дикорослі гриби, які попередньо відварила. Жінка ідентифікувала їх як рядовку - ці гриби належать до розряду умовно їстівних.

Перші симптоми отруєння у пенсіонерки з'явилися вже за шість годин. Жінка скаржилася на нудоту, блювоту, загальну слабкість і диспепсичні розлади. Її госпіталізували в обласну лікарню. Вона померла на п'яту добу.

Станом на 12 жовтня в цьому ж медзакладі у важкому стані перебував ще один пацієнт – житель Чугуївського району. Чоловік отруївся смаженими зеленушками.

Читайте такжеУ Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала супом з грибамиДовідка. Рядовка (Tricholoma) - рід грибів порядку агарикові (Agaricales). Мають велику кількість видів, ростуть по всьому світу зазвичай в лісах, оскільки утворюють симбіоз з деревами. Отримали свою назву, оскільки ростуть лише групами, поодинці їх знайти неможливо. Зовнішні ознаки досить мінливі. Зокрема, рядовки трохи схожі на гриби сморчки, лише у останніх хвиляста поверхня нагадує волоський горіх з глибокими пазухами. У рядовок м'якоть ламка з приємним грибним запахом, ніжка малинова або бура.

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Існує рядовка як отруйна, так і їстівна. До Червоної книги України занесено два види: рядовка величезна і опенькоподібна.

Зеленушка (лат. Tricholoma equestre) - гриб роду Трихолома (рядовка) родини рядовкових. Свою назву отримав за зелене забарвлення, що зберігається навіть після варіння.

Отруєння грибами

У МОЗ України попередили, що отруєння грибами є одним з найважчих серед харчових отруєнь. Більшість випадків інтоксикації відбувається через те, що визначити, їстівний гриб чи ні, вкрай важко. В Україні їстівних видів - до п'ятиста, а неїстівних і отруйних - близько двох тисяч. Часом їх дуже легко переплутати.

Надійний спосіб повністю убезпечити себе від отруєння — повністю відмовитися від вживання грибів, вирощених непромисловим способом.

Важливо знати! Очищення або приготування грибів не знешкоджує токсини.

Симптоми отруєння грибами

Симптоми отруєння можуть виникати як через 20 хвилин, так і впродовж декількох годин після вживання грибів. Це:

різкий біль в животі;

блювота;

діарея;

порушення свідомості та зору;

рясне слиновиділення;

галюцинації, судоми.

Як повідомляв Главред, лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновниця Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла, які гриби їсти і як правильно це робити, щоб отримати максимум користі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області ціла родина потрапила до лікарні через отруєння грибами.

Постраждалі - з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували та з'їли. Після цього у людей погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом "отруєння грибами".