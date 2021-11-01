Порошенко з опеньками став мемом у соцмережах

Порошенко в ролі ватажка героїв фільму Нестримні / соцмережі

Напередодні колишній президент України Петро Порошенко виклав на сторінці в Facebook фото, на якому постав з трьома відрами опеньків.

Таким чином екс-глава Української держави похвалився своїм урожаєм "тихого полювання".

Користувачі Мережі миттєво відреагували на хвастощі політика і створили смішні меми.

Зокрема, увагу українців привернули не гриби, а ніж, який стискав у руці Порошенка перед об'єктивом.

Юзери здалися досить креативними і представили Порошенка в самих різних образах, яким відповідає ніж.

Нагадаємо, раніше мережу підірвали меми про Моршина, де майже не хворіють ковидом.