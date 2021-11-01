Порошенко з опеньками став мемом у соцмережах

Екс-президент похвалився своїм урожаєм і підірвав Мережу.
Напередодні колишній президент України Петро Порошенко виклав на сторінці в Facebook фото, на якому постав з трьома відрами опеньків.
Таким чином екс-глава Української держави похвалився своїм урожаєм "тихого полювання".
Користувачі Мережі миттєво відреагували на хвастощі політика і створили смішні меми.
Зокрема, увагу українців привернули не гриби, а ніж, який стискав у руці Порошенка перед об'єктивом.
Юзери здалися досить креативними і представили Порошенка в самих різних образах, яким відповідає ніж.
Нагадаємо, раніше мережу підірвали меми про Моршина, де майже не хворіють ковидом.
Автор: Уляна Виноградова