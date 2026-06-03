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"Є лише один сценарій": коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації

Юрій Берендій
3 червня 2026, 23:02
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Політолог пояснив, за яких обставин Кремль може зважитися на оголошення масштабної мобілізації та чому такий крок несе серйозні ризики для Росії.
'Є лише один сценарій': коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації
Коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації - відповідь політолога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що розповів Іван Преображенський:

  • Загальну мобілізацію в РФ оголосять лише за крок до перемоги
  • Прихована мобілізація в російську армію триває безперервно
  • Суспільна система Росії може розвалитися через масову мобілізацію

Росія може оголосити повномасштабну мобілізацію лише в тому випадку, якщо Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги у війні проти України. При цьому прихована мобілізація в Росії продовжується. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

"Але я думаю, що загальна мобілізація може бути знову повноцінно оголошена лише за однієї умови: якщо Путін упевнений, що у нього залишився один сезон до перемоги", - розповів він.

відео дня

Преображенський зазначив, що сценарій оголошення масштабної мобілізації може стати реальним лише тоді, коли Путін буде переконаний у близькій перемозі та вважатиме, що Україна фактично опинилася в ізоляції, а досягнення поставлених цілей є питанням найближчих кількох місяців.

Політолог також зауважив, що підготовка великої кількості мобілізованих потребує часу, адже людей необхідно забезпечити, екіпірувати та підготувати. Тому, на його думку, рішення про загальну мобілізацію мало б ухвалюватися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату і лише за умови повної впевненості російського керівництва у можливості досягнення остаточної перемоги.

"Ніяких інших причин для оголошення повномасштабної мобілізації я не бачу, тому що є шанс, що суспільна система не витримає і розвалиться", - підсумував він.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук детально розповів про механізми, які Кремль застосовує у разі часткової мобілізації, і про те, як можуть гребти усіх росіян після заяв Кремля про мобілізацію. За його словами, часткова та загальна мобілізації фактично розмиваються, а влада маніпулює термінами. На думку експерта, реальна мобілізація проводиться масово, а офіційно її можуть не оголошувати.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що через великі втрати Росія готується до проведення нової хвилі мобілізації з десятками тисяч додатково. Це свідчить про неготовність Кремля до дипломатичного завершення війни і про зусилля збільшити чисельність окупаційного контингенту.

У Кремлі офіційно заперечують оголошення загальної мобілізації в Росії, хоч аналітики та російські військові блогери відзначають підготовку до примусового поповнення армії. Як раніше повідомляв Главред, складнощі в наборі контрактників змушують Кремль шукати альтернативні шляхи посилення військ та засоби для мобілізації резервістів.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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