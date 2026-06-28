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Нова мобілізація у РФ: в РНБО розкрили єдиний сценарій та наслідки

Олексій Тесля
28 червня 2026, 19:25
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Навіть у разі додаткового набору людей мова йтиме лише про заміну військовослужбовців РФ, які вибули зі служби.
Розкрито сценарій мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Головне:

  • Мобілізація в РФ не зможе кардинально змінити становище російських військ на полі бою
  • Нинішні втрати перевищують темпи поповнення в армії РФ

В інформаційному просторі знову обговорюють можливість оголошення в Росії чергової хвилі мобілізації.

Однак, за оцінкою керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, навіть такий крок не зможе кардинально змінити становище російських військ на полі бою.

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На думку Коваленка, якщо восени російська влада зважиться на нову мобілізаційну кампанію, її головною метою стане поповнення втрат особового складу.

Він зазначив, що навіть у разі додаткового набору людей мова йтиме лише про заміну військовослужбовців, які вибули зі служби, оскільки нинішні втрати, за його словами, перевищують темпи поповнення армії.

Окрім кадрових проблем, вважає голова ЦПД, мобілізація не вирішить і інших труднощів, з якими стикається Росія. Зокрема, він заявив, що удари України по військовій інфраструктурі та ресурсах триватимуть, а існуючі проблеми із забезпеченням залишаться актуальними.

Коваленко також висловив думку, що подальше продовження війни лише погіршуватиме ситуацію для Росії. За його словами, найсприятливішим варіантом для Москви стало б припинення бойових дій, оскільки в іншому разі наслідки, за його оцінкою, можуть стати ще серйознішими в найближчі місяці.

ЦПД
/ Інфографіка: Главред

Експерт про нову мобілізацію в РФ: що зміниться на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що додаткова мобілізація в Росії теоретично здатна змінити ситуацію на окремих ділянках фронту, однак її ефект буде обмеженим.

За його словами, якщо російська влада зважиться на нову хвилю призову, то вона, найімовірніше, буде масштабною — не менше 300 тисяч осіб. Експерт пояснив, що менші обсяги мобілізації не дозволять створити резерв, достатній для підтримання інтенсивних бойових дій протягом тривалого часу.

Коваленко також звернув увагу, що проблема нестачі військовослужбовців у російській армії стає дедалі помітнішою, незважаючи на те, що суспільна увага до втрат у Росії залишається порівняно низькою.

Разом з тим він зазначив, що навіть залучення кількох сотень тисяч осіб не позбавить російське командування від необхідності перерозподіляти сили. Якщо значні резерви будуть зосереджені на одному напрямку, інші ділянки фронту неминуче зіткнуться з дефіцитом особового складу та ресурсів, вважає експерт.

Мобілізація в Росії — останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Незважаючи на це, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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