"Захід стимулює маячний стан": Медведєв в істериці захищає Путіна

Володимир Зеленський заявив, що "Путін для нього – ніхто". Це розлютило Дмитра Медвєдєва і він виклав скандальну заяву з маячнею у змісті.

У Медведєва істерика через заяву Зеленського / сайт Кремля

У Росії істерика. Там обурені через те, що президент України Володимир Зеленський назвав Путіна "ніким". Дмитро Медведєв не стримався та вирішив заступитися за диктатора. Він вибухнув погрозами, звинуваченнями та образливими словами на адресу України та Зеленського. Скандальний пост з’явився у нього в Telegram-каналі.

Медведєву здалося, що у "сильної та хороброї" Москви "терпіння слона". Він цинічно назвав українців "не дуже здоровими людьми" та почав засипати Володимира Зеленського огидними образливими словами. Слід нагадати, що це один з офіційних представників російської влади.

"Ця істота навіть не клоун вже, а просто цирковий песик, пудель біля ніг дресирувальника, який гавкає по його плеску в долоні", - написав Медведєв.

Його просто дратує те, що Захід підтримує Україну та допомагає зброєю. Тим самим у РФ немає можливості захопити Україну. Жагу України до перемоги та боротьбу Медведєв називає "маячним станом".

"Марення всіляко підтримують західні ескулапи, які регулярно відвідують хворого за місцем проживання. Ще й роблять пацієнту з палати 404 грошові, збройові і словесні ін’єкції, що стимулюють його маячний стан", - написав він.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу заявив, що йому нецікаві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, бо Москва просить миру і продовжує атакувати Україну ракетами.

"Мені це не цікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити [...]. Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії [...]. Після повномасштабного вторгнення для мене Путін − ніхто", - заявив президент України.

Переговори України та Росії

Російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Але цього разу представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників". Як сказав директор Другого Департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, прямі переговори без посередників - це "кращий варіант".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для зміцнення своєї армії та нового наступу на Україну. Такі переговори стали б для Путіна лише прикриттям, на жодні результати російський диктатор і не орієнтується.

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