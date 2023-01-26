"Ми діємо несподівано": у ЗСУ розповіли про тактику військових біля Кремінної

Українські військові контрнаступають у напрямку Кремінної, однак окупантам поки вдається підтягувати резерви.

ЗСУ наступають у напрямку Кремінної / Колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові успішно контрнаступають у Луганській області та наблизились до Кремінної. Успіхи ЗСУ помітили навіть в США. Захисники продовжують утримувати ініціативу завдяки своїй тактиці. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Однак окупанти бояться втратити контроль над містом, тому укріпили свої позиції та встигли підтягнути сили. Натомість їм не вдається втриматись, адже українські військові завдають точні удари та руйнують логістичні ланцюжки РФ.

"Вони формували там окупаційні корпуси, обробляли населення. Коли у ЗСУ з’являються сили і засоби, достатньо резервів, ми діємо швидко, організовано і несподівано для ворога. На відміну від РФ ми не граємо в авантюри і шкодуємо людей", - сказав Череватий.

Росіяни навіть намагаються атакувати ЗСУ. Ці спроби були помітні у районі Червонопопівки. Однак українські захисники відбили атаки ворога і ті відійшли з втратами.

Війна в Луганській області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що окупанти РФ зібрали на Луганщині близько 30 тисяч своїх військ.

Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти.

Гайдай казав, що ЗСУ наступають у напрямку Кремінної та Сватового. Українські війська поступово звільняють свої землі.

Однак, на думку Гайдая, стрімкого наступу там не буде, оскільки ворог зумів там серйозно зміцнитися. Також чиновник заявив про важкі бої в Білогорівці, по якій окупанти завдають масованих ударів.

Крім того, Гайдай розповів, що на напрямок Сватове-Кремінна окупаційні війська Росії перекинули свої резерви - окупанти там "просідають". Росіяни там зміцнилися і позаривалися, як за часів В'єтнамської війни.

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