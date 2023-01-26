"Ускладнює роботу ППО": РФ почне прикривати свої ракети дронами - експерт

Російські окупанти хочуть завадити українським захисникам знищувати російські ракети.

РФ може прикривати свої ракети дронами / Колаж фото Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти тероризують українців і продовжують завдавати ракетні удари, а також удари безпілотниками. РФ може надалі застосовувати тактику одночасних атак, щоб домогтися великих руйнувань і жертв. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман, повідомляє ТСН.ua.

Він не виключає, що окупанти можуть почати прикривати свої ракети дронами, щоб завадити українським захисникам знищувати їх.

"Вони будуть комбінувати всю зброю, яка у них є: високоточні ракети, такі як Х-555 і Х-101, разом з цим будуть одночасно використовувати дрони, можливо, також одночасно балістичні ракети "Іскандер" і не дуже точні ракети ... Це сильно ускладнює роботу нашої ППО. Істотно. В такому випадку дрони зможуть прикривати ракети і не давати працювати нашій ППО так, як вона вміє – 70-80% знищення ракет", - сказав Гетьман.

Він відразу пояснив, що РФ може насамперед запустити дрони і лише потім ракети, які швидко наздоженуть безпілотники.

Експерт також звернув увагу на те, що Росія більше атакує Україну відразу величезною кількістю ракет, як це було раніше.

Ракетний удар по Україні

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шШахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.

Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.

В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.

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