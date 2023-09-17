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Ігнат про 40 "Іскандерів" біля України: небезпека в іншому

Яна Ставська
17 вересня 2023, 12:38 оновлено 17 вересня, 12:45
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Ігнат пояснив, що російські "Іскандери" біля білорусько-українського кордону вже давно не є новиною.
Ігнат про 40 'Іскандерів' біля України: небезпека в іншому
40 установок уздовж українського кордону - це зрештою не так багато, висловився Ігнат / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Вікіпедія

Росія з перших днів повномасштабного вторгнення обстрілювала Україну з установок "Іскандер", розміщених на території Білорусі. Тож цю зброю противник додатково "не стягував".

Як розповів в ефірі телемарафону представник Повітряних сил Юрій Ігнат, ці установки Росія може перекидати з ділянки на ділянку.

"Ці пускові установки завжди були. Питання в тому, що вони мобільні. "Іскандери" є і в Білорусі, і в Росії. "Іскандерами" вони атакували з перших днів саме з білоруської території", - сказав він.

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Водночас заявлені у ЗМІ "40 установок" типу "Іскандер", за словами Ігната, є вже не такою великою кількістю. Загроза тут в іншому.

"Та цифра "40" ... можна по-різному трактувати її. 40 установок уздовж українського кордону - це зрештою не так багато, якщо дивитися. Питання: скільки там ракет є до тих установок. Бо "Іскандери" теж є різні. Ми знаємо, що є "Іскандер -М" - це балістика. "Іскандер-К" - крилата ракета. Питання зараз не в установках, а у засобах ураження. Чи має Росія достатньо ракет, щоб забезпечити ці установки й атакувати", - пояснив Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Іскандери в Білорусі

Напередодні представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що Росія розмістила вздовж українського кордону 46 ОТРК "Іскандер".

Понад те, за словами політичного аналітика Олександра Кочеткова, Росія також перекидає в Білорусь ТРК "Точка У". Це перекидання експерт вважає шантажем Росії, спрямованим на те, щоб заморозити бойові дії і домогтися зняття санкцій - але тільки поки Путін формально живий.

16 вересня Росія атакувала Холодногірський район Харкова ракетами "Іскандер-К". В результаті чергової атаки РФ було пошкоджено будинки, поранено п'ятьох людей і з'явилася семиметрова воронка.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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війна в Україні Білорусь Искандер війна Росії та України Юрій Ігнат
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