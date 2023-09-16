РФ вдарила ракетами по Харкову й області: є загиблі, поранені та "прильоти"

На Харківщині окупанти обстріляли цивільне авто, відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку.

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Результати обстрілу РФ Харківщини / Telegram о. Синєгубова

Російські окупаційні війська завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, поранено 5 цивільних, стан постраждалих - легкий і середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідують наслідки влучень", - написав Синєгубов у Telegram.

Що кажуть у Нацполіції

Росія, у суботу, 16 вересня, атакувала Холодногірський район Харкова ракетами "Іскандер-К". Про це у своєму Facebook написав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

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Він зазначив, що в результаті чергової атаки РФ було пошкоджено будинки, поранено п'ятьох людей і з'явилася семиметрова воронка.

Удари РФ по Харківщині

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих суботніх обстрілів районів Харківської області.

"Сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с.Стрілеча. Попередньо, ПТУР. Наразі відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 11:00 окупанти обстріляли Петропавлівку (за попередніми даними, з артилерії). Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки. Приблизно в той же час обстрілу піддалася Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Крім того, російські окупаційні війська в суботу обстріляли Козачу Лопань Дергачівської громади Харківської області, повідомив голова міської військової адміністрації (ГВА) В'ячеслав Задоренко.

"Ворожі війська завдали близько 15 ударів (попередньо - з артилерії) по селищу, пошкодивши щонайменше 5 приватних будинків, магазини та лінії електропередач. Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів і відновлення електропостачання", - написав Задоренко в Telegram.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині. В результаті атаки на вокзалі спалахнула масштабна пожежа, будівля була повністю знищена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару окупантів по Харківщині є жертви. У селі Подоли Куп'янського району в результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 1 - поранений.

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