Загроза нових ударів: РФ стягнула десятки Іскандерів до кордонів України – ГУР

РФ методично завдає ударів по цивільних об'єктах, нагадав Вадим Скібіцький.

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РФ стягнула Іскандери до кордонів України / Фото Вікіпедія , pixabay.com

Країна-агресор РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Як підкреслив він в ході щорічної зустрічі "Ялтинської Європейської Стратегії"(YES), РФ застосовує ці комплекси для ударів по українських містах.

"Таким чином, йде методичне знищення, перш за все, цивільних об'єктів нашої держави", - заявив представник ГУР.

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Він зазначив, що окупанти застосовують проти українських військ авіацію, проте побоюються потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

"Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які направляються на цивільні, на військові об'єкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надані нашій державі, і вони ефективні, вони дозволяють захищати нашу державу", - додав Скібіцький.

Раніше Володимир Зеленський назвав ймовірні терміни і цілі атак РФ. Президент Володимир Зеленський попередив про те, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів по Україні протягом зими.

Нагадаємо, українцям раніше назвали терміни і цілі обстрілів. Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації.

Раніше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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