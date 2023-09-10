Навіщо Росія перекидає ТРК "Точка-У" в Білорусь: експерт розкрив загрозу

Експерт пояснив, чому таке перекидання є ляпасом для самої Білорусі.

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"Точка У" вже в Білорусі / Колаж Главреда. Фото: Міноборони Білорусі

Росія перекидає в Білорусь ТРК "Точка У", натякаючи білоруському диктатору Олександру Лукашенку, що білорусів не допустять до "Іскандерів".

Як зазначив в інтерв'ю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков, Точка-У стріляє на 120 км і може нести тактичну ядерну боєголовку.

"Сенс полягає в тому, що 12-те управління, яке дресирувало білоруських воїнів, відзначили, що білоруси вправніше поводяться з точкою-У, ніж з Іскандером. І це натяк на те, що білорусів не допустять до Іскандерів, а залишать їм лише застарілі Точка-У, від якої Україна, наприклад, відмовляється. Це - черговий прояв зневажливого ставлення Росії до білорусів", - упевнений Кочетков. відео дня

Це перекидання експерт вважає шантажем Росії, спрямованим на те, щоб заморозити бойові дії і домогтися зняття санкцій - але тільки поки Путін формально живий.

"Але якимось чином взяти паузу, перепочити і почати домовлятися замість того, щоб воювати. Оточення Путіна явно цього хоче, тому що контакти між оточенням на чолі з Патрушевим і досить вагомими представниками США тривають весь час", - сказав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Ситуація на українському кордоні

Напередодні представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що Росія розмістила вздовж українського кордону 46 ОТРК "Іскандер".

Нещодавно в ДПСУ підтверджували, що Росія вивела з Білорусі майже всі свої підрозділи. Це пов'язують із сезонною ротацією окупаційних військ.

Відзначався також факт виведення "вагнерівців" з території бази під Осиповичами після нібито загибелі Євгена Пригожина в Тверській області.

Нагадаємо, що окупанти неодноразово використовували Білорусь для провокацій на кордонах ЄС та України. Наприклад, два вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі 1 серпня перетнули повітряний кордон Польщі. Білоруські війська проводили спільні навчання з бойовиками ПВК "Вагнер". Вертольоти летіли дуже низько, тому польським засобам стеження виявити їх було складно.

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