"Йдуть по трупах своїх": російські окупанти намагаються прорвати оборону на Луганщині - Гайдай

Росія намагається прорвати лінію оборони в Луганській області / Колаж Міноборони України, Суспільне

Російські окупанти відправляють "гарматне м'ясо" в атаку, намагаючись прорвати лінію оборони українських військових в Луганській області. Найважчі бої зараз на Сватівському та Кремінському напрямках. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Після обстрілів, стандартна тактика: відправляють підрозділ до взводу, щоб вони йшли в наступ. Вони гинуть і відправляють відразу наступний, або знову обстріл, і знову наступний. Там у нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. Другий або третій, що йде в наступ підрозділ, вони йдуть по трупах своїх", — говорить Сергій Гайдай.

Саме в Луганську область Росія перекинула величезну кількість мобілізованих і засуджених.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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