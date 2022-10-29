Окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони: Арестович розкрив подробиці про ситуацію в Бахмуті

Під Бахмутом тепер ходять на вістрі атаки два штрафні батальйони окупантів, сказав Арестович.
У Донецькій області в районі Бахмута російські війська залучать в атаки два так званих штрафних батальйони.
Як сказав радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE", окупаційні війська почали формувати штрафбати з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни - як зі звичайних кримінальників, так і військовослужбовців, що провинилися.
"Під Бахмутом тепер ходять на вістрі атаки ці два штрафні батальйони, які там сформували", - зазначив він.
Війна Росії проти України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.
За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.
Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.
Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.
Читайте також:
- Понад $4 млн перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили під Бахмутом найдорожчий танк військ РФ
- ЗСУ "двохсотять" одну роту окупантів на добу: Арестович розповів про жорсткі бої під Бахмутом
- Війська РФ наступають на Бахмут, мають намір захопити місто до кінця жовтня-Міноборони