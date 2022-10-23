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"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФ

23 жовтня 2022, 21:15

Ілля Пономарьов каже, що в Росії люди хочуть розуміти, заради чого Путін влаштував війну.

Путін, Пономарьов
Путін, Пономарьов / ua.depositphotos.com

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років розповів, як мобілізація в РФ вплине на хід війни в Україні.

"На мій погляд, мобілізація принципово не вплине на стан російської армії, але вплине на кількість жертв, які буде нести російська армія на полі бою. Адже мобілізованих в РФ абсолютно не вчать - їх просто кидають в топку як гарматне м'ясо", - говорить Пономарьов під час чату на Главреді.

Пономарьов зазначає, що в Росії люди хочуть розуміти, заради чого Путін влаштував війну.

"Чому люди занепокоїлися - зрозуміло. До цього їм говорили, що це не війна, а "спеціальна військова операція", що це справа професіоналів, що ми з усім впораємося, а ви сидите тихо на своїх диванах, вболівайте за наших по телевізору, ми обов'язково переможемо і принесемо вам цю перемогу на блюдечку, ви ні про що не турбуйтеся, все правильно. Але тепер виявляється, що це не "спеціальна військова операція", а війна, і вона стосується кожного, і кожен може там загинути, а в ім'я чого – люди як і раніше не розуміють. До 20 вересня вони могли навіть не ставити це питання – мовляв, не нашого розуму справа, ми до цього рішення відношення не мали, хто правий, хто не правий, хрін його знає, Путін каже, що, якби ми не почали, на нас напали б, йому видніше, нас це все одно не стосується, ми не можемо на це вплинути і в цьому не беремо участь, тому просто спостерігаємо за цим, як за футбольним матчем. А зараз вже все інакше, і, раз це стосується кожного, люди хочуть розуміти, заради чого все це, і вірити в можливість перемоги. А зараз очевидно, що все йде в протилежному напрямку: росіян закликають, щоб запобігти остаточний розгром", - говорить політик.

Пономарьов зазначає, що чутки вже повзуть по Росії, і моральний дух буде тільки падати.

"У цьому сенсі все відбувається, як у Першій світовій війні: спочатку ейфорія, протоки, брати-серби, а зараз вже Горемикін в уряді, багнет в землю, розходимося по домівках", - говорить він.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські "чмобики" мруть в РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, в Новосибірському таборі для призваних по мобілізації на війну в Україну, оголошеної Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що в Росії розгорівся заколот. Більше сотні мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їх словами, перед ними вже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Однак з тієї групи повернувся тільки один окупант, і той зараз в госпіталі.

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