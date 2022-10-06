Ми можемо заходити і займати Донецьк - Жданов

Ми можемо заходити і займати Донецьк / скріншот

Збройні сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецьку. Існує два варіанти повернення міста.

В інтерв'ю УНІАН військовий експерт Олег Жданов зазначив, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.

"Російські гарнізони все в основному розосереджені по промзонах навколо. Область нашпигувала, згоден, а місто саме – ні. У серпні ми виходили на Демидівські висоти над Донецьком і завдавали вогневого ураження по промзонах, по складах. Ми там дуже добре прорідили і техніку, і склади. При наявності можливостей ми можемо заходити і займати це місто", - пояснив експерт.

Жданов підкреслив, що другий варіант – це обхід Донецька.

"Ми можемо рухатися між містами, А міста просто брати в облогу і змушувати противника капітулювати. Або змушувати їх йти заздалегідь, щоб не потрапити в оточення. Варіантів досить багато. Питання все в наявності резервів і в можливостях Збройних сил", - підсумував експерт.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що до кінця 2022 року українські військові зможуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були під контролем ворога станом на 23 лютого. А вже до середини 2023 року ЗСУ можуть зайти до Криму.

Також стало відомо про те, що українські військові звільнили селище Новоселівка на Донеччині, які розташований за 9 кілометрів від Лиману. Російських окупантів вигнали з населеного пункту бійці 81-ї бригади та Національної гвардії України.

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