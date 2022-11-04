"Тисячу двісті разів казав, планів немає": Лукашенко в істериці заперечує сценарій атаки на Україну

Як би не було війни в Білорусі - Лукашенко / Reuters, Міноборони Білорусі

Глава правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко істерично заявив про те, що Мінськ нібито "не готується" до відправки своїх солдатів на війну проти України. Він, мовляв,"мріє", щоб не трапилася війна на території його держави.

Як повідомляє білоруське пропагандистське агентство Белта, Лукашенко сказав, що він, мовляв, неодноразово заявляв про "відсутність планів" задіяти свої війська у війні Росії проти України.

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів говорив, що у мене таких планів немає", - зазначив Лукашенко.

За його словами, мовляв, насправді це "втікачі і посилають на смерть білорусів".

"Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нікому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців", - сказав білоруський "глава держави".

Також Олександр Лукашенко підкреслив, що, мовляв, "мріє", "як би не було війни в Білорусі".

Загроза наступу військ Росії з Білорусі

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляли, що якщо війська Росії знову підуть в атаку на Київ з території республіки Білорусь, ЗСУ вдарять по російських окупантах прямо на кордоні.

За такого сценарію росіяни зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович не виключив, що Росія може кинути на Київ угруповання окупаційних військ, яке створюється в Білорусі.

На думку Арестовича, наступ може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб протистояти можливому наступу окупаційних військ Росії на Київ.

Оборонні споруди будуються не тільки в межах Києва, а й на всіх напрямках, де можуть атакувати загарбники.

Дивіться відео ТСН - чи буде Лукашенко воювати проти України

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