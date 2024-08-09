І знову в ціль: СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном - Стерненко

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити ще один російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ. Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.
"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу", - йдеться у його повідомленні.
Він зауважив, що гелікоптер був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці.
Зазначається, що український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома, він перестав працювати у вказаному районі.
Воїни СБУ вразили російський гелікоптер дроном – відео:
Хто такий Сергій Стерненко?
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
Удари по гелікоптерах РФ - що відомо
Нагадаємо, 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операцію, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалось за допомогою FPV-дрону.
Крім того, 6 серпня в небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки також було знищено один гелікоптер.
До того ж, у ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" на території країни-агресора РФ. Успішну операцію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ.
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