І знову в ціль: СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном - Стерненко

Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину, каже Стерненко.

https://glavred.net/ukraine/i-snova-v-cel-sbu-sbila-eshche-odin-rossiyskiy-vertolet-fpv-dronom-sternenko-10587140.html Посилання скопійоване

СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, flickr

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити ще один російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ. Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу", - йдеться у його повідомленні.

Він зауважив, що гелікоптер був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці.

відео дня

Зазначається, що український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома, він перестав працювати у вказаному районі.

Воїни СБУ вразили російський гелікоптер дроном – відео:

Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Удари по гелікоптерах РФ - що відомо

Нагадаємо, 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операцію, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалось за допомогою FPV-дрону.

Крім того, 6 серпня в небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки також було знищено один гелікоптер.

До того ж, у ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" на території країни-агресора РФ. Успішну операцію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред