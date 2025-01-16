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"Гірше ніж втрата територій": в Раді пояснили наслідки програшу України у війні

Юрій Берендій
16 січня 2025, 21:15
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Поразка України у війні проти Росії може мати набагато гірші наслідки ніж втрата території, адже ціль РФ - знищення державності, зазначив нардеп.
'Гірше ніж втрата територій': в Раді пояснили наслідки програшу України у війні
В Раді пояснили наслідки програшу України у війні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Яременко:

  • Втрату частини українських територій не можна назвати розгромною поразкою
  • Поразка у війні проти РФ матиме серйозніші наслідки
  • Ціль України пролягає у знищенні її державності

Питання втрати українських територій наразі не є актуальним, адже ні українська еліта, ні міжнародні партнери, які підтримують Україну, не підтверджували необхідності такого сценарію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко. Він також роз’яснив, що означатиме поразка у війні для України.

За його словами, хоча певні території залишаються непідконтрольними, а деякі вже понад 10 років, це не можна вважати розгромною поразкою, якщо Україна не визнає їх втрату й продовжуватиме ставити за мету їхнє повернення.

"Це буде не стільки поразкою, скільки консервацією і збереженням статус-кво, тобто ситуації на полі бою, яка є. Тут же питання не в тому, де зараз російські війська, а в тому, що ми визнаємо, як юридичний результат закінчення війни", - сказав він.

Богдан Яременко зазначає, що не вважає проблему визнання втрати українських територій актуальною. На його думку, це питання не стоїть на порядку денному, і навряд чи хтось спробує примусити Україну до такого рішення. Він переконаний, що реалізувати це в Україні неможливо.

"Навіть якщо на виконавчу гілку влади чинитиметься якийсь шалений тиск, який змусить щось парафувати або підписати, у що я не вірю абсолютно, але немає жодних шансів ратифікувати це в парламенті. А це ж договір, зміна території держави, зміна Конституції, яка має відбуватися на референдумі", - зазначає політик.

Яременко також підкреслює, що програш у війні може мати набагато серйозніші наслідки, ніж втрата територій — тимчасова чи постійна. Основна мета Росії, за його словами, полягає в знищенні української державності.

"І повністю виключати такий варіант ми не маємо права, тому що цього прагне наш ворог і вкладає в це величезні ресурси, зокрема сотні тисяч життів своїх громадян для досягнення цієї мети", - підкреслив він.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Дипломат наголошує, що хоча така поразка здається малоймовірною, цей сценарій є реалістичним і бажаним для Росії, тому Україна повинна пам’ятати про ці виклики.

"Але будемо сподіватися, що ворог не досягне цього. Я в цьому впевнений", - резюмував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп та його команда, схоже, переоцінюють свої можливості щодо швидкого завершення війни Росії проти України. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Тим часом російські окупаційні війська намагаються просуватися в районі Торецька Донецької області. Якщо Україна втратить контроль над цим містом, для загарбників відкриються нові стратегічні можливості. Про це розповів Святослав із позивним Хоробрий, офіцер 12-ї бригади "Азов".

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія планує продовжувати військові дії щонайменше до 2025 року. Він наголосив, що країна-агресор не збирається відмовлятися від своїх загарбницьких амбіцій.

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Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні Богдан Яременко мирні переговори з Росією
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