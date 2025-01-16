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Скільки ще планує воювати Росія: у ЦПД поділилися прогнозом

Маріна Фурман
16 січня 2025, 18:51
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Росія демонструє готовність продовжувати війну впродовж усього 2025 року.
Путин, армия РФ
Окупанти плануюють воюювати протягом усього 2025 року / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Основне:

  • РФ не планує завершувати війну у 2025 році
  • Кремлю буде дедалі складніше підтримувати інтенсивну війну проти України

З огляду на дії Росії, країна-агресор планує воювати упродовж 2025 року. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що РФ не планує відступати від своїх загарбницьких цілей.

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"Ворог демонструє, що готовий воювати протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього. Про це говорить як інформаційна та пропагандистська діяльність Росії, так і воєнна", – заявив він.

Водночас Коваленко додав, що внаслідок успішних ударів по ВПК Росії, ресурсних підприємствах та базах, а також санкції в енергетичному секторі, Кремлю буде дедалі складніше підтримувати інтенсивну війну.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на колишнього заступника голови СБУ, генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, війна в Україні може тривати ще багато років, крім того, ми можемо повторити долю Ізраїлю, де протистояння не припиняється. За його словами, тривалість війни залежить від подій в Росії.

Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін у свою чергу писав, що у 2025 році на Україну очікує важка боротьба за збереження своєї держави. Він пригадав, що є безліч прогнозів, які пов'язані з приходом Трампа на пост президента США. Подібні прогнози будуть і надалі, і не варто ними захоплюватися.

Тим часом у виданні Financial Times повідомляли, що війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. За їхніми даними, майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів. Крім того, Трамп може погрожувати Путіну додатковими санкціями та посилити підтримку Києва.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні Володимир Путін Олександр Коваленко війна Росії та України
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