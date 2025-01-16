Для України - програма мінімум: нардеп сказав, якого результату війни хочуть США

І США і Китай розуміють, що не можна допустити програшу свого партнера, заявив нардеп Богдан Яременко.

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Поразка України стане стратегічною поразкою США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Яременка:

Поразка України стане стратегічною поразкою для США

Китай хотів би, щоб США та Європа витрачали ресурси на "тягання" з РФ, а не на протидію Китаю

Програма мінімум США — це недопущення програшу України

Програш України для США означатиме продовження російської агресії в Європі та посилення амбіцій Китаю в Тихоокеанському регіоні. Це буде стратегічною поразкою для Вашингтону. Про це в інтерв’ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"Зараз ніхто, починаючи з України, не може спрогнозувати, чим і як завершиться ця війна. Тому навряд чи хтось ставить максималістські завдання щодо того, на яких територіях і як вона повинна закінчитися", - сказав він.

Нардеп додав, що наразі важливим є питання щодо того, чи прийме Україна позицію Китаю по Росії, чи позицію США по Україні. Яременко наголосив, що і США, і Китай розуміють, що не можна допустити програшу свого партнера.

"Програш України створить для США серйозні зовнішньополітичні проблеми і виклики... З цієї точки зору, це буде стратегічна поразка США. Програш України, якщо він, не дай Бог, станеться, не буде чимось таким, що не помітять США. Так само Китай сприймає можливу поразку Росії, як дуже серйозний виклик для себе", - зазначив дипломат.

За його словами, Китаю було б вигідніше, аби США і Європа 'безкінечно тягалися з Росією", витрачаючи на це ресурси, замість того, щоб фокусуватися на протидії Китаю.

"Тому недопущення програшу – це, я думаю, програма мінімум і мінімалістично-реалістичний підхід. А от щодо максимуму зі Штатами потрібно працювати, тому що поки що вони всі свої бажання звели до того, що війна має закінчитися, а не до того, що вона повинна закінчитися з урахуванням інтересів України. Тож це ще одне питання, яке буде впродовж найближчого часу обговорюватися і набувати певних обрисів", - підкреслив Яременко.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Завершення війни В Україні - останні новини

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Після інавгурації Трампа розпочнуться офіційні консультації між командами, а зустріч може відбутися найближчим часом

Кремль вимагатиме від нового президента США Дональда Трампа швидкого розриву військових зв'язків України з НАТО та надання їй статусу нейтральної держави з обмеженою армією. Росія також наполягає, що зброя, яку НАТО постачає Україні, не повинна використовуватися проти Росії або для повернення територій.

Як повідомляв Главред, Трамп може запропонувати участь Росії в програмі NASA "Артеміда", що дозволить Кремлю отримати доступ до американських технологій і партнерств, таких як SpaceX, в обмін на припинення війни в Україні.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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