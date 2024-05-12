Хто з вʼязнів зможе воювати у ЗСУ: розʼяснення Міноборони

Засуджені будуть проходити службу в окремих підрозділах.

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Триває загальна мобілізація в Україні / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Не усі засуджені зможуть доєднатися до Сил оборони для боротьби проти російського агресора. Зокрема, Міноборони публікує перелік статтей, які унеможливлюють призов таких осіб до армії.

Як зауважує міністерство, ідеться про такі статті як:

злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох і більше осіб або вбивство з особливою жорстокістю;

убивство, поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини, повʼязані з тероризмом;

порушення дорожніх правил у стані спʼяніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця.

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Також у Міноборони нагадали, що рішення щодо мобілізації засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та від складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд.

"Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин", - пояснюють у МОУ.

Закон про мобілізацію - інфографіка Главреда

Мобілізація в Україні - призов засуджених

Верховна Рада у середу, 8 травня, прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.

З документу частково прибрали ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет. Зокрема, із в’язниці не зможуть мобілізуватися депутати і частина топкорупціонерів (з виключеннями).

Якщо така особа під час служби у Збройних силах України вчинить новий злочин, то їй до покарання, яке буде призначене за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Загальна кількість ув'язнених, яких можуть мобілізувати, становить 15-20 тисяч осіб. Реальна кількість буде не менше кількох тисяч, вважає нардеп Давид Арахамія.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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