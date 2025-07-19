'Шанси обох суперників рівні': відомий боксер зробив тривожний прогноз бою Усика

Цей бій може стати одним із останніх у професійній кар'єрі українського чемпіона.

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Боксер зробив заяву щодо бою Усик-Дюбуа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,uk.wikipedia.org

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Український чемпіон прокоментував майбутній бій Усика

Наступний бій Олександра Усика може стати найважчим

Сьогодні, 19 липня, в Лондоні відбудеться важливий боксерський поєдинок. Олександр Усик вийде на ринг проти британського боксера Даніеля Дюбуа. Своїми думками щодо майбутнього двобою поділився чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян в інтерв’ю для OBOZ.UA.

Він вважає, що Усик має явну перевагу над суперником, проте попереджає, що не варто списувати британця з рахунків.

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На запитання про сильні сторони українського боксера Фаніян зазначив:

"Сильні сторони Усика: він набагато досвідченіший як боксер, це раз, у нього дуже багато боїв з топами, більше, ніж у Дюбуа. Його боксерський IQ - це два. І третє - це його ноги і те, наскільки багато він викидає ударів."

Щодо переваг суперника Усика, Даніеля Дюбуа, Арам підкреслив, що той має кращі фізичні параметри та значно молодший:

"Більше я навіть не можу сказати. Тільки, напевно, те, що йому нема чого втрачати і те, що він молодший."

Фаніян також прокоментував твердження про потужний удар Дюбуа:

"Ну, знаєте, кажуть, що треба 15 кілограмів, щоб нокаутувати людину, якщо чітко влучити по бороді, і це буде непомітний удар. Те, що в людини є сила удару, це ж все одно маленька вірогідність, що він влучить по ньому. А Усик не дасть по собі бити. Він не буде приймати удари."

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Коли мова зайшла про вразливі місця Усика, Фаніян відповів:

"Тут питання, що для Дюбуа торс? Якщо це і ноги включно, то тоді, зрозуміло, це у всіх чоловіків буде слабке місце. А якщо бити вище шортів, то нехай влучить."

Попри симпатії до українського боксера, Фаніян уникає однозначних прогнозів, вважаючи, що шанси обох суперників рівні - 50 на 50.

"Тому що Дюбуа нічого втрачати. Він уже програвав Усику. Ясна річ, є, що втрачати, в плані пояса. Але в плані людського йому втрачати нічого. І він до цього бою набагато сильніше підійде, ніж до минулого. Це 100%. І він молодший. Тому, якщо той бій був важкий, цей буде набагато важчим для Олександра. Можливо, Дюбуа недооцінили в першому бою, я не знаю. Але в боксі не можна недооцінювати суперника. Колись Джошуа недооцінив Руїса і поплатився за це. У тяжах, де б'ють сильно, взагалі не можна нікого недооцінювати. Ти можеш вести весь бій і програти на останніх 10 секундах."

Варто нагадати, що 38-річний Олександр Усик може похвалитися ідеальною статистикою на професійному рингу: 23 перемоги у 23 боях, з яких 14 завершилися нокаутом. Його остання перемога відбулася у грудні 2024 року, коли він у реванші здолав британця Тайсона Ф'юрі, успішно захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

Натомість, 27-річний Даніель Дюбуа має в своєму активі 22 перемоги (21 нокаутом) у 24 поєдинках. Він зазнав двох поразок: від Джо Джойса у 2020 році та від Усика у 2023-му. В останньому бою Дюбуа здобув перемогу нокаутом над іншим британцем, Ентоні Джошуа, чим захистив свій пояс IBF.

Бій Усик-Дюбуа - останні новини

Зазначимо, Главред раніше розповів, коли і де подивитися бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Також повідомлялося, що Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон, щоб підтримати його перед боєм з Дюбуа. На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала знімки, на яких показалася в обіймах чоловіка.

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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