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Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

Анна Косик
19 липня 2025, 11:26
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Хоча Україні необхідно посилити ППО вже зараз, у західних союзників немає такої можливості.
Германия, Patriot
Система Patriot, яку фінансуватиме для України Німеччина, ще не готова / Колаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНІАН

Головне:

  • Patriot для України буде готовий не раніше, ніж через пів року
  • Німеччина сподівалась фінансувати передзамовлення систем для України
  • В Європі дефіцит систем ППО, тому тривають переговори щодо допомоги Києву

Німеччина заявила, що профінансує системи Patriot для України. Тільки от перший комплекс все ще будується і буде готовий не раніше, ніж через 6-8 місяців.

Видання Bild зазначило, що на цю систему розраховувала Швейцарія, однак її посунули в черзі, щоб першочергово надати Patriot Україні. Комплекс виробляє американська оборонна компанія Raytheon.

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Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується
Patriot / Інфографіка: Главред

Крім цього Німеччина розглядає питання передачі Києву ще однієї одиниці Patriot із запасів Бундесверу, яку потім буде замінено на нову від Raytheon. Однак виробництво системи і доставка займе навіть не місяці, а роки.

Джерела в урядових колах Німеччини розповіли виданню, що спершу план допомоги Україні виглядав по-іншому: нібито США мали постачати Києву озброєння з власних запасів, а Німеччина планувала покривати витрати на передзамовлення.

Однак президент США Дональд Трамп заявив, що Пентагон не може віддати жодної одиниці своєї ППО, тому Європа повинна шукати у власних запасах системи.

Водночас у європейських держав є дефіцит засобів ППО, тому переговори про те, хто зможе допомогти Україні тривають.

Посилення ППО України - останні новини

Раніше ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли, що глава Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.

Нещодавно президенти України та Франції детально поговорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T і фінансування дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, Главред писав, що у Німеччині заявили про готовність взяти на себе провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot зі США для потреб України.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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