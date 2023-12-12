Чи хочуть українці продовжувати боротися проти Росії: результати опитування

Результат опитування, як завжди, неоднозначний.

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Чи хочуть українці продовжувати боротися проти Росії / колаж: Гларвед, фото: УНІАН

В Україні провели опитування серед населення, щоб дізнатися, чи хочуть громадяни країни продовжувати бойові дії, навіть якщо значно скоротиться допомога Заходу. Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології після проведення опитування, яке було проведено з 29 листопада по 9 грудня.

Що думають українці

Згідно з даними опитування, абсолютна більшість українців упевнені, що при хорошій підтримці Заходу Україна здатна досягти бажаного результату в боротьбі проти Росії. Таких думок - 87% з усіх опитаних.

Також 58% опитаних схиляються до думки про те, що навіть при істотному скороченні західної допомоги, необхідно продовжувати боротися і тиснути на окупантів, навіть при всьому ризику для не окупованих територій.

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Який відсоток населення хоче припинити боротьбу

Серед усіх опитаних кожен третій респондент, а це 32%, вважає, що необхідно припиняти бойові дії за умови серйозних гарантій безпеки від Заходу. Так вони вважають навіть у тому випадку, якщо буде невідомо, на скільки затягнеться звільнення окупованих територій.

Настрої в Україні падають

У КМІС також розповіли, що в період з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року стало більше тих, хто вірить в те, що Захід втомився від України і хоче поступок перед Росією.

Крім іншого, з лютого 2023 року по жовтень 2023 на 27% стало більше тих, хто вважає, що Росія володіє занадто великим ресурсом і зможе довго вести війну.

Підсумували опитування в Інституті такою заявою:

"Українці хоч і зберігають оптимізм, але, очевидно, він стає все більш стриманим", - зазначають у КМІС.

До чого готуватися українцям

Нагадаємо, катастрофічний сценарій у разі припинення фінансування бюджету України Америкою передбачає, що у ЗСУ не буде коштів ні для виплат, ні навіть для закупівель паливно-мастильних матеріалів для техніки, не кажучи вже про боєприпаси на відкритих ринках, поділився в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Також, Владислав Селезньов нагадав, що весь минулий тиждень окупанти запускали дрони за незвичайними, специфічними маршрутами. Він допускає, що це могла бути підготовка до подальших ракетних ударів. Після того, як окупанти визначили розташування української ППО.

Крім іншого, якщо в США будуть затягувати з вирішенням питання економічної і військової допомоги Україні, це може привести до серйозних проблем на фронті і в економіці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Андрій Золотарьов. За його словами, якщо Росія відчує, що у ЗСУ є дефіцит боєприпасів, засобів ураження, то вона спробує цим скористатися, почавши активний наступ.

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