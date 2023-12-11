У Польщі знову 'заблокували' рух вантажівок: що сталося

Ситуація на кордоні з Польщею знову погіршилась. Після появи інформації про розблокування руху вантажівок через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", рух знову "заблокували". Подробиці розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.
Він пояснив, що нині вантажівки дійсно не можуть потрапити в Україну. Ця ситуація виникла через польську фуру, яка перекрила трасу. Поляки стверджують, що фура нібито зламалась і не може їхати далі.
Блокування кордону України
Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Внаслідок страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.
Польща блокує рух вантажівок з України. Напередодні поляки розпочали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".
11 грудня стало відомо, що розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало понад місяць.
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