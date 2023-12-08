Росіяни перейшли від дронів до ракет: до чого готуватися українцям

Окупанти знову застосовують ракетні атаки, а не дрони.

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Росіяни перейшли від дронів до ракет / колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацпол

В ніч з 7 на 8 грудня ворожа російська армія атакувала Україну дронами, після чого вже вночі запустила крилаті ракети. Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, про що це попереджає.

За словами експерта, попередні атаки дронами, швидше за все, були націлені на спробу виявити місце розташування ЗРК і радарів.

До чого готуватися українцям

Владислав Селезньов нагадав, що весь минулий тиждень окупанти запускали дрони за незвичайними, специфічними маршрутами. Він допускає, що це могла бути підготовка до подальших ракетних ударів. Після того, як окупанти визначили розташування української ППО.

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"Дещо дивна траєкторія. Мабуть, ворог сподівався, що над акваторією річки немає майданчиків, де ми тримаємо наші пускові установки протиракетної оборони. Чи досягли вони успіху? Більшість ракет вдалося знищити. Результат для ворога не дуже вдалий. Наші оператори систем ППО непогано відпрацювали", - сказав експерт.

Звичайно, стає ясно, що окупанти і далі продовжать свій ракетний терор, проте, швидше за все, вони не будуть прив'язуватися до певних дат. Скоріше за все будуть обчислювати дні, коли українська енергетика буде максимально завантажена.

Це означає, що в будь-який період під час зими ми повинні бути готові до таких ударів. Ворог не звертає уваги на втрати серед цивільних та інші наслідки. Їх мета - знищення оборонно-промислового комплексу, ключових логістичних хабів, критичної та енергетичної інфраструктури, - попередив Селезньов.

Атака на Україну 8 грудня

У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи, жителів просили залишатися в укриттях. Як повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

Також ранок 8 грудня в Україні розпочався з масштабної тривоги майже по всій території України через ризик ракетного удару. У Повітряних силах повідомили про запуску російськими окупантами ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше, під час ранкової ракетної атаки 8 грудня російські окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий. Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, чотири людини постраждали. Однак пізніше стало відомо, що постраждалих більше.

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