Бойові дії на Лівому березі Дніпра: ексглава Генштабу ЗСУ розкрив важливий нюанс

Операція на лівому березі Дніпра матиме велике значення для просування ЗСУ. Однак на думку ексглави Генштабу Віктора Муженка, її потрібно було провести раніше.

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Це одна з найскладніших операцій, яка була проведена успішно - Муженко / Колаж Главред, фото: Міноборони України, Генштаб ЗСУ

Захоплення опорних пунктів на лівому березі Херсонської області є вдалим та надзвичайно значущим кроком для Збройних сил України. Про це заявив генерал армії, колишній глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю BBC.

"Те, що стосується Херсонського напрямку, пониззя Дніпра - то дійсно я вважаю, що має успіх. Тому що операція з форсування такої широкої перепони, якою є річка Дніпро, особливо в пониззі, в гирлі, де купа цих островів, рукавів і все таке. Вона має велике значення. Ми захопили плацдарм на протилежному березі", - зазначив генерал.

Однак він відзначив важливість питань, пов'язаних із своєчасністю даної операції та її перспективами. Іншими словами, важливо розглянути, чи мають Збройні сили України можливість розширити цей плацдарм настільки, щоб забезпечити логістику, постачання та переміщення важкої техніки та озброєння. Після цього також важливо вирішити питання щодо логістики, тобто забезпечення матеріальними ресурсами військ, що будуть розташовані на цьому опорному пункті.

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"Зараз поки що ми працюємо під так званою "парасолькою" артилерії, яка працює з правого берега. Наскільки ми зможемо просунутися далі максимального розміру цієї "парасольки"? Тут виникає питання. Наскільки ми можемо оперувати резервами для того, щоб посилити те угруповання, яке розташоване на лівому березі? Але сам по собі як вид маневру, як операція з форсування - це дійсно одна з найскладніших операцій. І вона була проведена українською стороною успішно", - зазначив Муженко.

Муженко зауважив, що операцію щодо захоплення опорних пунктів на лівому березі слід було провести трошки раніше.

"Я думаю, що це мало плануватися з перспективою успіху на напрямку головного удару, а потім - можливість сходження цих двох угруповань у якомусь конкретному місці. Де це могло бути? У Мелітополі? Можливо. Можливо, у Токмаку. Можливо, в районі Каланчака або в районі Генічеська. Але це мало бути в такому загальному задумі", - зазначив генерал.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті удару по окупаційному "відділу поліції" Російської Федерації з назвою "Новокаховський" в Херсонській області, 4 поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу", були убиті, а ще 17 отримали поранення.

Глава Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що на території Херсонщини, звільненій від російських окупантів, практично повністю зруйновані деякі населені пункти.

Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, активні бойові дії на фронті можуть тривати й під час зимового періоду. Однак це буде залежати від розвитку ситуації на лівобережжі Херсонщини.

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