Окупанти знищили залізницю на Луганщині та не можуть її відновити - ЦНС

У Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські війська знищили залізницю. Вони не можуть відновити пасажирське сполучення.
Як наголошують у ЦНС, за період російської окупації більшість колій вийшли з ладу, як й системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.
У підпіллі додають, що логістична модель армії РФ побудована саме на залізниці. Саме тому пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога.
Нагадаємо, що росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки. Журналісти зазначають, що російським військам вдалось впритул підійти до населеного пункту Степове і перерізати залізницю, зазнаючи колосальних втрат.
СБУ підірвала стратегічну залізницю Росії до Китаю. ФСБ Росії та залізничники безуспішно намагаються ліквідувати наслідки успішної операції України в Сєверомуйському тунелі, пишуть журналісти.
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