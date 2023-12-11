Окупанти знищили залізницю на Луганщині та не можуть її відновити - ЦНС

Російські окупанти не здатні відновити пасажирське сполучення на залізниці, яку раніше зруйнували.

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Окупанти знищили залізницю на Луганщині / колаж: Главред, фото: pexels.com

У Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські війська знищили залізницю. Вони не можуть відновити пасажирське сполучення.

Як наголошують у ЦНС, за період російської окупації більшість колій вийшли з ладу, як й системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.

У підпіллі додають, що логістична модель армії РФ побудована саме на залізниці. Саме тому пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога.

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Нагадаємо, що росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки. Журналісти зазначають, що російським військам вдалось впритул підійти до населеного пункту Степове і перерізати залізницю, зазнаючи колосальних втрат.

СБУ підірвала стратегічну залізницю Росії до Китаю. ФСБ Росії та залізничники безуспішно намагаються ліквідувати наслідки успішної операції України в Сєверомуйському тунелі, пишуть журналісти.

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