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На Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів: в’язнів після знущань вивозили в РФ

26 вересня 2022, 13:30

В СБУ показали кадри з виявленої катівні. Загарбники облаштували її у приміщенні, в якому розташувалася так звана "народна міліція лнр".

Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
На Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів/ СБУ

Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників, де вони знущалися над українцями – у селі Липці на деокупованій Харківщині.

Катівню окупанти облаштували у приміщенні, де на той час розташовувалася так звана "народна міліція лнр". Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом", – йдеться у повідомленні.

Загарбники застосовували до людей, яких забирали у катівню, жорстокі тортури. Після цього в’язнів силоміць відвозили на територію РФ.

Українські правоохоронці намагаються встановити усіх людей, які постраждали через знущання над ними окупантів у цій катівні. Також триває розшукова робота для встановлення осіб загарбників, які причетні до знущання над цивільним населенням і є воєнними злочинцями.

  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ
  • Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині
    Катівня окупантів у селі Липці на Харківщині СБУ

В СБУ наголошують, що усі зібрані дані воєнних злочинів окупантів будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Загарбники катували людей на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що звірства росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів. Загарбники знущаються й катують живих людей, влаштовують депортації жителів та спалюють населені пункти. Він нагадав, що на вокзалі в Козачій Лопані на Харківщині знайшли приміщення для тортур із інструментами для тортур струмом. Зеленський зазначив, що тортури були практикою росіян на окупованих територіях.

В Ізюмі на Харківщині після звільнення міста від окупантів виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Після цього стало відомо, що було знайдено ще два таких місця. У знайдених братських могилах поховані сотні людей, розповів Володимир Зеленський. Президент закликав світ продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.

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