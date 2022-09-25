Там сотні людей: в Ізюмі знайшли ще дві братські могили - Зеленський

В Ізюм знайшли ще дві братські могили / Колаж фото president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Після звільнення населених пунктів від окупації стає відомо про звірства російських військових. У звільненому Ізюмі люди не встигли оговтатись від одного місця масових поховань, як стало відомо про те, що було знайдено ще два таких місця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

У знайдених братських могилах поховані сотні людей.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.

Президент закликав світ продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.

Армія України звільнила Ізюм

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії Тарас Березовець говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді одразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

У місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

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