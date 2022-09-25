Там сотні людей: в Ізюмі знайшли ще дві братські могили - Зеленський

Президент закликав світ продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.
Після звільнення населених пунктів від окупації стає відомо про звірства російських військових. У звільненому Ізюмі люди не встигли оговтатись від одного місця масових поховань, як стало відомо про те, що було знайдено ще два таких місця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.
У знайдених братських могилах поховані сотні людей.
"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.
Президент закликав світ продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.
Армія України звільнила Ізюм
Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії Тарас Березовець говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.
Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді одразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.
11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.
Масове поховання загиблих в Ізюмі
У місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.
Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.
Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.
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