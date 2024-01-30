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"Хороших рішень не залишилося": нардеп насторожив новим законом про мобілізацію

Єлизавета Бельмас
30 січня 2024, 13:25
Одним із найактуальніших питань в Україні є реєстрація нового законопроєкту про мобілізацію.
Нардеп насторожив новим законом про мобілізацію
Нардеп насторожив новим законом про мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56ОММБ

Не так давно стало відомо, що в Україні розробляється новий законопроєкт про мобілізацію, який правлять і допрацьовують у Міністерстві оборони країни. Однак згідно з інформацією з різних джерел, проєкт закону містить багато резонансних рішень. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк із фракції "Слуга народу" в бесіді з Telegraf.

Згідно зі словами нардепа, законопроєкт може з'явитися в доступі не раніше березня 2024 року. Вся справа в тому, що влада України робить спроби знайти рішення, які зможе сприйняти українське суспільство.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, законопроєкт має бути комплексним і враховувати не тільки питання мобілізації, а й інші, наприклад, момент демобілізації українських військових.

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Також Сергій Нагорняк попередив, що в законопроєкті практично не залишилося хороших рішень, і найголовніше завдання України вибрати з тих, що є - найоптимальніші.

"За моїми прогнозами, такий законопроєкт з'явиться не раніше березня. Зараз із поганих рішень намагаються вибрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюся, на жаль, хороших рішень уже не залишилося. Ситуація на фронті сьогодні ще якось дозволяє нам утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах. Але з досвіду мого постійного спілкування з військовими можу констатувати, що в бригадах є серйозний некомплект. Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", - сказав нардеп.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" та пояснив деталі рішення.

Також, президент Зеленський не підписуватиме законопроєкти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

Крім іншого, над новим проєктом закону про мобілізацію працюють Кабмін і парламентський комітет, розповів народний депутат і дипломат Богдан Яременко. Він додав, що готовий проголосувати за дуже багато речей, які не подобаються суспільству, і розуміє, що потрібно дати відповідь тим, хто воює вже два роки поспіль, на питання про демобілізацію.

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мобілізація війна в Україні війна Росії та України
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