Доведеться набрати багато людей: у Раді розкрили деталі нового закону про мобілізацію

Найближчим часом демобілізації військових не буде, попередив Богдан Яременко.

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Богдан Яременко прокоментував питання ухвалення нового закону про мобілізацію / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Над новим проєктом закону про мобілізацію працюють Кабмін і парламентський комітет, розповів народний депутат і дипломат Богдан Яременко.

"Не приховую: я готовий проголосувати за дуже багато речей, які не подобаються суспільству. Я розумію, що потрібно дати відповідь тим, хто воює вже два роки поспіль, на питання про демобілізацію", - заявив він під час чату в Главреді.

Водночас нардеп говорить про те, що найближчим часом демобілізації не буде, тому постає питання, як тим, хто на фронті, дати відпочити.

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"Логічна відповідь: потрібен набір нових людей, щоб ми могли якщо не перейти в рішучий наступ, то хоча б забезпечити ротацію і людські умови для служби тим, хто не вилазить із боїв місяцями чи роками. Для цього нам доведеться набрати ще певну кількість людей, досить велику. Я проголосую за закон, де будуть відповідні норми", - уточнив він.

Водночас співрозмовник вказав, що в питанні мобілізації "червоною лінією" є, можливо, тільки люди з обмеженими фізичними здібностями.

"Проблема з мобілізацією є, але це не та проблема, через яку ми можемо програти війну. Певні зусилля доведеться над собою робити. Я думаю, що ми зробимо їх і вийдемо з цієї ситуації", - додав Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віцепрем'єр прокоментував імовірність видачі повісток через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" та пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроєкти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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