'Забезпечать нашу потребу': Залужний розповів про електронні повістки

Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" та пояснив деталі.

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Залужний прокоментував електронні повістки / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Сьогодні, 26 грудня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попунктно прокоментував свіжий законопроект про мобілізацію. Головнокомандувач відреагував на ідею електронних повісток та їх призначення для Збройних сил України.

Залужний наголосив, що електронні повістки - це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил, адже вони ніяк не можуть оцінити, чи можливо це, передає "Радіо Свобода"

Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" та пояснив деталі.

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"Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - зазначив він.

Залужний відреагував на електронні повістки / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Залужний прокоментував електронні повістки:

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити на три категорії, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

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