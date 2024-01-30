На Таврійському напрямку окупанти зазнали великих втрат: у ЗСУ вразили кількістю

У Силах оборони повідомили, що впродовж минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.
На Facebook-сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що за добу ворог завдав 37 авіаударів, 2 ракетних удари та провів 36 бойових зіткнень. Окупанти також здійснили 1073 артобстріли.
- На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.
- На Шахтарському напрямку українські війсьокві відбили 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.
- На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Успіхи української армії на фронті
Втрати ворога у живій силі склали 371 особу. Також ЗСУ знищили 40 одиниць ворожої техніки та нейтралізували 235 БпЛА різних типів, зокрема
- 5 танків;
- 13 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 СПГ (АГС);
- 2 засоби ППО;
- 8 автомобілів;
- 1 одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо, що ЗСУ налетіли на штурмовий "кулак" окупантів під Вугледаром. Українські війська продовжують планову роботу зі знищення живої сили й техніки противника. В результаті все поле бою буле усіяне тілами штурмової групи ЗС РФ.
Військовий Роман Гасько розповів правду про ситуацію на фронті. Україна значно поступається ворогу в інженерних спорудах. На побудову якісних бліндажів та окопів окупанти витрачали декілька тижнів чи місяців.
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