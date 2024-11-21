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"Хорошого нічого нема": як удари міжконтинентальною балістикою змінять ситуацію в Україні

Ангеліна Підвисоцька
21 листопада 2024, 17:00
158
Лейтенант ЗСУ прямо розповів, які наслідки будуть для України, якщо РФ продовжить бити міжконтинентальними балістичними ракетами.
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ, скріншот з відео

Головне:

  • "Україна - перша країна, по якій вдарили міжконтинентальною балістикою"
  • "Застосування таких ракет кардинально мало що змінить"

Україна стала першою країною світу, проти якої була застосована міжконтинентальна балістична ракета. Такою ракетою по Дніпру вдарила Росія. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ.

"Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - йдеться у повідомленні.

відео дня
'Хорошого нічого нема': як удари міжконтинентальною балістикою змінять ситуацію в Україні
Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Водночас лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що це кардинально нічого не змінить, хоч і хорошого нічого немає.

Він акцентує на тому, що у РФ і до цього було різне озброєння, що давало змогу бити по всій території України. "Алекс" називає цей пуск демонстративним, націленим на Захід, який "злякався від цього більше, ніж українці".

"Як бачимо, БЧ вагою в тонну розділяється на 6 окремих боєголовок, що аналогічно запуску декількох ракет Іскандер в одну точку, але в десятки разів дорожче. Коротше кажучи, хорошого тут звісно нічого немає, але і гірше не стало", - зазначив лейтенант.

Удари РФ по Україні 21 листопада – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що рано вранці у четвер, 21 листопада, у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету – стали відомі деталі ранкового удару. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

У МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

Згодом стало відомо, скільки у РФ міжконтинентальних балістичних ракет. Свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет Росія накопичувала протягом двох десятків років. На початок 2024 року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.

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