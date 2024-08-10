Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

Екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст вважає, що операція в Курській області є добре спланованою, оскільки вдалось "застати путінську армію зненацька". Про це вона повідомила в коментарі Bild.
За її словами, операція в Курській області може мати відразу кілька цілей, які можуть бути корисними для України.
Чинити тиск на Путіна
"На відміну від Берліна і Вашингтона, вони зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище. Наскільки зможуть", - каже Бабст.відео дня
Щоб довести свою боєздатність - самій Україні та Заходу
Експерт НАТО вважає, що наступ у Курській області демонструє здатність українських збройних сил чинити тиск на російського агресора, що в майбутньому може допомогти переконати союзників скасувати обмеження на використання західних систем озброєнь.
Однак, варто зазначити, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.
Щоб послабити натиск російських військ на інших ділянках фронту
Стефані Бабст зауважує, що на Донбасі та в Харкові ЗСУ з великими зусиллями стримують російський наступ. Тепер росіянам доведеться перекидати частину своїх сил, щоб зупинити українські війська в Курській області.
Захопити Курську АЕС і згодом обміняти її на захоплену Росією Запорізьку АЕС під час переговорів
Чутки про це циркулюють уже кілька днів, але Бабст сумнівається, що таке завдання стоїть перед ЗСУ, оскільки з військової точки зору це був би дуже тривалий і складний шлях.
Вдарити по газовому експорту Путіна
На її думку, ЗСУ, ймовірніше, прагнуть контролювати газовимірювальну станцію в Суджі, яка є ключовим елементом останнього газопроводу, що з'єднує Європу з Росією.
"Це стало б значною втратою для газового бізнесу Путіна", - вважає Бабст.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Криза в Курській області - що відомо про бої на території Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Bild, Україна планує поповнити обмінний фонд для повернення своїх військовополонених із російського полону внаслідок операції в Курській області.
Колона російських окупаційних військ, яка була атакована вночі 9 серпня в Курській області, ймовірно, перевозила особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання з Ленінградського військового округу або бригади "П'ятнашка". Удару було завдано на схід від Рильська в населеному пункті Жовтневе. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни могли втратити до півтисячі своїх солдатів внаслідок цієї атаки.
У світлі операції Сил оборони в Курській області у матеріалі Business Insider йдеться про те, що війна, розпочата проти України, дедалі більше поширюється на російську територію, а атака в Курській області завдала серйозного удару по престижу російських військ.
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