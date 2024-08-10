УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

Юрій Берендій
10 серпня 2024, 14:28
117
Експерт НАТО наголошує, що серед цілей операції в Курській області є послабити тиск РФ на інших напрямках фронту та вдарити по експорту російського газу.
Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області
Експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст вважає, що операція в Курській області є добре спланованою, оскільки вдалось "застати путінську армію зненацька". Про це вона повідомила в коментарі Bild.

За її словами, операція в Курській області може мати відразу кілька цілей, які можуть бути корисними для України.

Чинити тиск на Путіна

"На відміну від Берліна і Вашингтона, вони зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище. Наскільки зможуть", - каже Бабст.

відео дня

Щоб довести свою боєздатність - самій Україні та Заходу

Експерт НАТО вважає, що наступ у Курській області демонструє здатність українських збройних сил чинити тиск на російського агресора, що в майбутньому може допомогти переконати союзників скасувати обмеження на використання західних систем озброєнь.

Однак, варто зазначити, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.

Щоб послабити натиск російських військ на інших ділянках фронту

Стефані Бабст зауважує, що на Донбасі та в Харкові ЗСУ з великими зусиллями стримують російський наступ. Тепер росіянам доведеться перекидати частину своїх сил, щоб зупинити українські війська в Курській області.

Захопити Курську АЕС і згодом обміняти її на захоплену Росією Запорізьку АЕС під час переговорів

Чутки про це циркулюють уже кілька днів, але Бабст сумнівається, що таке завдання стоїть перед ЗСУ, оскільки з військової точки зору це був би дуже тривалий і складний шлях.

Вдарити по газовому експорту Путіна

На її думку, ЗСУ, ймовірніше, прагнуть контролювати газовимірювальну станцію в Суджі, яка є ключовим елементом останнього газопроводу, що з'єднує Європу з Росією.

"Це стало б значною втратою для газового бізнесу Путіна", - вважає Бабст.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Криза в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Bild, Україна планує поповнити обмінний фонд для повернення своїх військовополонених із російського полону внаслідок операції в Курській області.

Колона російських окупаційних військ, яка була атакована вночі 9 серпня в Курській області, ймовірно, перевозила особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання з Ленінградського військового округу або бригади "П'ятнашка". Удару було завдано на схід від Рильська в населеному пункті Жовтневе. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни могли втратити до півтисячі своїх солдатів внаслідок цієї атаки.

У світлі операції Сил оборони в Курській області у матеріалі Business Insider йдеться про те, що війна, розпочата проти України, дедалі більше поширюється на російську територію, а атака в Курській області завдала серйозного удару по престижу російських військ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Курськ Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

15:03 Україна
Чим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі Ждановим

Чим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі Ждановим

14:33 Інтерв'ю
Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

14:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Бачили всі, але розуміють одиниці: чому нігті стають ребристими - важливий знак 16145

Бачили всі, але розуміють одиниці: чому нігті стають ребристими - важливий знак

Росіяни шоковані : Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині 6102

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ 2531

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

Уже зіграли весілля : відомий український ведучий викрив Тіну Кароль 2436

"Уже зіграли весілля": відомий український ведучий викрив Тіну Кароль

Останні новини

15:03

Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

14:56

Секрети родючості: чим потрібно обов'язково удобрити ґрунт восениВідео

14:50

Джастін Бібер накричав на підлітків, які наблизилися до ньогоВідео

14:33

Чим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі Ждановим

14:28

Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовПісля виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – Золотарьов
14:22

Шукають підрозділи ЗСУ: окупанти готуються до штурму у Вовчанську - ОТУ "Харків"

14:21

РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мостуВідео

13:55

Нова сторінка в історії воєн - експерт про збиття вертольотів дронами СБУ на Курщині

13:47

Як виростити фінік із кісточки й отримати шикарну пальмуВідео

Реклама
13:45

Фреймут ошелешила короткою стрижкою

13:34

Замасковані під вантажівку: Іран може надати сотні нових ракет Росії

13:20

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

12:58

Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

12:40

Знищили "жирну ціль": стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Липецьку

12:17

За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

12:02

До кінця року можна почати деокупацію: Романенко зробив "цікавий" прогноз

11:46

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

11:12

Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітейФото

11:03

Почервоніють просто на очах: як прискорити дозрівання томатів

10:45

Розгром колони військових РФ у Курській області: у США розкрили деталі

Реклама
10:41

Часу мало: коли повернуться відключення світла - тривожний прогноз від ДТЕК

09:40

"Полювання" ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер "Тунець"Відео

09:30

Тінь заколоту Пригожина і походу на Москву: на Заході винесли Путіну вердикт

09:00

США очолить жінка, але не факт, що Камала Гарріс – астролог Влад РоссВідео

08:58

Які квіти потрібно садити восени: названо найкращі багаторічники для клумбВідео

08:41

Заради захисту Курська: РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту - ISW

08:38

Росія зняла частину військ із 7 напрямків і відправляє їх до Курської області

08:10

Проривна українська натура: яка мета була поставлена для операції у Курській областіПогляд

08:10

Суджанська операція і нові деталі проривуПогляд

07:46

Удар по репутації Путіна: щоб повернути території в Курську у РФ піде рік - WP

07:10

Знайти каблучку за 9 секунд зможе лише геній: непроста загадка на перевірку уважності

06:15

Буде північне сяйво і жорстка магнітна буря: на Сонці сильні спалахи

05:42

Гороскоп на завтра 11 серпня: Близнюкам - божевільна удача, Скорпіонам - крадіжка

05:05

Як правильно мити салон автомобіля: фахівці назвали найбрудніші місця у машині

04:32

Підлога буде липкою: прибиральниця назвала поширену помилку під час прибиранняВідео

03:30

Де ніколи не можна ставити ліжко: така помилка може сильно вдарити по здоров’юВідео

02:48

Незвичайний зорепад: настає пік метеоритного потоку Персеїди

02:35

Не гірше нового: як зробити диван з піддонів своїми руками

02:14

Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд

02:00

Що не варто виливати у раковину: сантехнік розповів про "фатальну" помилку

Реклама
01:24

Бояться України: режим КТО ввели в ряді російських областей

00:45

Таємна база російської ППО в Криму: партизани розвідали подробиці

00:28

"Просуваються професійно": в Раді вперше прокоментували бої в Курській області

00:23

Олімпіада 2024: зірка Сімона Байлз зробила собі шикарний подарунок у Парижі

00:09

Російські танки будуть у Берліні: гучна заява Медведєва на тлі боїв у РФ

09 серпня, п'ятниця
23:50

Олександр Пономарьов таки став родичем Яремчук

23:34

На Сумщині росіяни вперше застосували нову гібридну зброю: скинули 11 бомб

23:30

Залишився скелет: російська актриса й учасниця комедійного шоу екстремально схудла

23:24

Удар по Охматдиту: ракету могли виготовити за кілька днів до атаки

23:16

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти