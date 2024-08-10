Тінь заколоту Пригожина і походу на Москву: на Заході винесли Путіну вердикт

Що довше ЗСУ триматимуть позиції на території РФ і розширюватимуть свій плацдарм, то гірше буде для репутації Володимира Путіна всередині його ж країни.

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Путін не здатний розібратися в ситуації в Курській області - BI / Колаж: Главред, фото: Кремль, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Глава Кремля Володимир Путін у дні операції Сил оборони у Курській області напевно згадує про події минулого літа, коли бойовики ПВК Вагнер з Євгеном Пригожиним йшли на Москву. Тоді союзники Путіна мовчки чекали, чим усе закінчиться. Подальші проблеми з безпекою лише посилять розкол еліт у країні-агресорі Росії.

У матеріалі Business Insider йдеться про те, що розв'язана проти України війна все більше поширюється на російську територію. Несподівана атака в Курській області взагалі принизила війська РФ.

"І коментарі, і критичні пости російських військових кореспондентів, і відеозаписи жителів Курської області з благаннями до Путіна посприяти бездіяльності місцевої влади є сильним, принизливим ударом по репутації російського диктатора - як людини, що гарантує росіянам безпеку і захист. Тепер колони цивільних автомобілів, які залишають західну частину області, доводять, що Путін не здатен розібратися в ситуації. І це - суттєвий удар по його владі", - зазначили журналісти. відео дня

Удар по іміджу Путіна всередині Росії

У статті також ідеться про те, що чим довше українська армія триматиметься на російській території, чим більше розширить свій плацдарм, тим сильніше це зашкодить публічному іміджу Путіна всередині Росії.

"Путін повинен демонструвати, що кордони Росії надійно захищені, а місцеве населення наслідків війни в Україні особливо не відчує", - говорить Business Insider аналітик британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Каллум Фразер. Вони почнуть замислюватися, чи дійсно Путін підходить для своєї посади", - вважають автори матеріалу.

Тінь заколоту Пригожина

На думку журналістів, Путін у ці дні напевно згадує заколот Пригожина і ПВК Вагнер. Тоді соратники глави Кремля мовчки вичікували, хто ж здобуде перемогу. Ситуація показала, що надійних союзників у Путіна немає, а подальші проблеми Росії з безпекою лише посилять розкол "еліт".

Втім, щоб потрібний ефект був закріплений, українці повинні утримати ініціативу в Курській області.

Бої в Курській області - головні новини за темою:

Сили оборони з 6 серпня ведуть бої в Курській області РФ. Вони контролюють там певні території. На Заході вважають, що українські війська на Курщині взяли більше земель, ніж під час контрнаступу 2023 року.

Курську атомну електростанцію готують до оборони, раніше повідомили російські ЗМІ. Усі під'їзди до станції було перекрито через побоювання українських атак.

У Верховній Раді вперше прокоментували бої в Курській області: секретар Комітету з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко відзначив професійні дії ЗСУ. Політик акцентував увагу на тому, що військам вдалося досягти ефекту раптовості.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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