"Хочу повіситись": у мережі з'явилося фото листування російського солдата з матір'ю

Військовий написав, що потрапив на справжню війну.
З'явилося фото листування вже вбитого російського солдата з матір'ю. Він писав рідним, що хоче повіситися.
Знімок спілкування загарбника опублікував Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". отриману від полку"Азов".
Мати запитує у сина, чи точно він на навчаннях і хоче відправити посилку. Він відмовляється. "Та яку посилку, мама? Я повіситися хочу", - пише військовий.
Також він додав, що потрапив на "справжню війну", від якої йому страшно.
"Нам сказали, що вони будуть нас вітати, А вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мама, мені дуже важко", - написав він.
На даний момент не відомо, що це за солдат і скільки йому було років. Для пошуку родичі можуть звертатися на урядовий сайт і телеграм-канал "Шукаю своїх", які спеціально розробило українське МВС.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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