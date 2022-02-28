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"Хочу повіситись": у мережі з'явилося фото листування російського солдата з матір'ю

28 лютого 2022, 14:31

Військовий написав, що потрапив на справжню війну.

російські військові, російський солдат в Ростовській області

З'явилося фото листування вже вбитого російського солдата з матір'ю. Він писав рідним, що хоче повіситися.

Знімок спілкування загарбника опублікував Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". отриману від полку"Азов".

Мати запитує у сина, чи точно він на навчаннях і хоче відправити посилку. Він відмовляється. "Та яку посилку, мама? Я повіситися хочу", - пише військовий.

Також він додав, що потрапив на "справжню війну", від якої йому страшно.

"Нам сказали, що вони будуть нас вітати, А вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мама, мені дуже важко", - написав він.

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На даний момент не відомо, що це за солдат і скільки йому було років. Для пошуку родичі можуть звертатися на урядовий сайт і телеграм-канал "Шукаю своїх", які спеціально розробило українське МВС.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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