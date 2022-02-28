Японія підтримує Україну / УНІАН

Японія виділить Україні $100 млн для допомоги у відбитті в російській агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів переговори з Прем'єр-міністром Японії @ Кісіда230. Подякував за потужне підживлення в умовах агресії. Японія виділяє $100 млн до вже знятої суми до $100 млн.повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякую за це! Дійсно глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав глава держави в Twitter.

Також Японія ввела персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Росія і Японія досі не уклали мирний договір за підсумками Другої світової війни. Підписанню угоди заважає територіальна суперечка про Курильські острови.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.