"Не можете літати – не зможете і їздити": УЗ закликала Європу й Азію зупинити поїзди до РФ

УЗ закликала Європу й Азію зупинити поїзди до РФ/ Укрзалізниця

Укрзалізниця звернулася із закликом до усіх країн Європи та Азії, щоб ті припинили залізничні перевезення з Російською Федерацією.

У компанії зазначають, що відповідне звернення розіслали до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення на територію країни-окупанта і з її території.

"Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з рф, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною", – йдеться у повідомленні.

Також в Укрзалізниця закликали припинити будь-яку взаємодію систем і виключити РЖД з усіх міжнародних організацій.

В українській компанії також звернулися і до працівників російської залізниці й закликали їх припинити допомагати у підвезенні солдатів та важкої техніки до України.

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"Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК — ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом", – наголосили в Укрзалізниці.

Українські залізничники уже п’ятий день працюють у посиленому режимі, і під звуки вибухів снарядів та пострілів, не спавши цілими днями вивозять мирне населення з-під обстрілів, зазначили у компанії.

"Ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо! Українські залізничники мають залізні нерви і не тільки… А ти, росія, дірява, як твої вагони!", – підсумували в Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що Україна знищила всі залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією. 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД. Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

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