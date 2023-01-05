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ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута - голова Донецької ОВА

5 січня 2023, 07:50
Російські загарбники відкинуті на свої попередні позиції, тобто за межі міста. При цьому Бахмут зруйнований на 60%.
Бахмут
Бахмут зруйнований на 60% / Фото Instagram

Російські окупанти штурмують Бахмут Донецької області вже півроку. Понад 60% міста зруйновано в ході боїв. Зараз загарбників відкинули на їхні попередні позиції, тобто за межі міста. Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в середу внаслідок обстрілів міста загинули два мирних жителя.

"Наші захисники мужньо захищають Бахмут і не дають ворогові просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке на понад 60 відсотків зруйноване. І тривають постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільні особи – дві жінки – загинули", - сказав Кириленко.

"Які б спроби увійти в місто не робив противник, йому не вдається просунутися. Які б успіхи вони не мали, вони були відкинуті на колишні позиції за межі міста", - зазначив глава Донецької ОВА.

Він додав, що зараз окупанти перебувають на рівнинній спустошеній території, що також сприяє величезним втратам серед особового складу.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

В Інституті вивчення війни вважають, що "кухар" Путіна фактично визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут.

Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, несуть величезні потері. Їхні штурмові групи втрачають 80% свого складу.

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