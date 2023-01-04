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РФ перекидає свої війська з-під Бахмута: окупанти обрали нову "жертву" - WSJ

4 січня 2023, 17:00
Росія хоче зосередити свої наступальні сили в напрямку Соледара.
Бахмут, російські військові
Окупанти перекидають свої війська з-під Бахмута / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

Російські окупанти в паніці через те, що вони втрачають величезну кількість техніки та особового складу, намагаючись штурмувати Бахмут. Вони вирішили переключитися на інше місто - Соледар. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

РФ вже почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута, чим послабила свій наступ.

Варто відзначити, що в районі Соледара вже давно тривають бої, але окупанти вирішили "поміняти тактику" і спробувати досягти "перемоги" хоча б там.

Однак це не означає, що Путін відмовився від планів захопити Бахмут. Бої за це місто тривають вже 6 місяців, хоча воно "не має великого стратегічного значення".

Ситуація в Бахмуті

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.

3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Соледар
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