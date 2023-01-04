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"Поля, всипані трупами": Буданов розповів, що його приголомшило під час поїздки до Бахмута

4 січня 2023, 17:53
Глава української розвідки підкреслив, що російські окупанти вже більше ніж півроку намагаються захопити Бахмут.
Кирилл Буданов, армия РФ
Буданов розповів, що його приголомшило під час поїздки до Бахмута / Міноборони РФ, Офіс президента України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про свою поїздку до Бахмута Донецької області. Наразі там точаться найзапекліші бої, окупанти буквально завалюють лінію фронту трупами своїх солдатів.

Як зазначив Буданов в інтерв'ю ABC News, українські військові показали йому поля з сотнями мертвих росіян. За його словами, це було схоже на картину з кінофільму.

"Бійці показали мені сектор, де трупи звалені в купу, прямо як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі. Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює", - розповів він.

Глава української розвідки підкреслив, що російські окупанти вже більше ніж півроку намагаються захопити Бахмут. Незважаючи на величезні втрати, загарбникам не вдається досягти вирішального успіху.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 10 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. За його словами, Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Як зазначив радник Офісу президента Олексій Арестович, армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Арестович стверджує, що з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Нещодавно у Міноборони Великобританії заявили, що нові успіхи окупантів в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду. Приблизно в середині грудня російські військові і найманці з ПВК Вагнера посилили кількість піхотних атак на позиції навколо міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України Кирило Буданов
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